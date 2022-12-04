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العربية للتنمية الإدارية تنظم "مؤتمر التواصل والعلاقات العامة" فى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، "المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة"، وذلك بمشاركة 18 دولة عربية وأجنبية، وتحت رعاية رسمية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الفترة من 6 - 8  ديسمبر الجاري، بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة.

 

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني –  المدير العام المنظمة، بأن المؤتمر سيناقش تأثير أدوات التواصل الرقمي الحديثة على صناعة الإعلام العربي بنوعيهما التقليدي والرقمي، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده صناعة الإعلام. كما سيناقش المؤتمر انعكاس ذلك التطور على أدوات التواصل وممارسات العلاقات العامة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، والأزمات المتجددة التي تواجه المؤسسات والمشتغلين على حد سواء.

 

تدور محاور المؤتمر الرئيسة حول: المنصات الرقمية وتأثيرها على صناعة الرأي العام، التقنيات الحديثة للتواصل وأثرها على نماذج أعمال المؤسسات الإعلامية، الاتجاهات الحديثة في تقنيات الإعلام الجديد، وعرض ممارسات وتجارب ناجحة لعدد من المؤسسات.

 

يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء  والمختصين في مجال العلاقات العامة والتواصل عربيا وعالميا .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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