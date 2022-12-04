شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع هيئة سلامة الغذاء الإجراءات اللازمة للتصدير والاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبحث معه التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء سواء في الاستيراد والتصدير وضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وصحية وآمنة.

تناول الاجتماع سبل التعاون بين المعامل المرجعية التابعة للوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء .

وجه وزير الزراعة بزيادة عدد المعامل المرجعية المعتمدة وتوفير الأجهزة اللازمة لها مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبى للحفاظ على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية خاصة بعد أن أصبح عليها طلب متزايد من معظم دول العالم نظرا لجودتها ، وفي نهاية اللقاء استمع وزير الزراعة ورئيس هيئة سلامة الغذاء إلى شكاوى واقتراحات المستثمرين والمستوردين.