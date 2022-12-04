شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسف" تطلق برنامجها الجديد في مصر الجديد 2023 -2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمه الامم المتحدة للطفولة " يونيسف " برنامجها الجديد في مصر للفتره من من 2023 وحتي 2027 حيث أنه انه الإطار المنظم لكافة أعمال وأنشطة يونيسف في مصر لحماية وتعزيز حقوق الطفل والنشء على كافة الأصعدة.

جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان، سكرتير عام المجلس القومي للطفولة والأمومة،وممثلين الوزارات والهيئات المعنية والمجالس القومية الشريكة وجيرمي هوبكنز ممثل يونيسف مصر وذلك في مقر وزارة الخارجيه

ومن جانبه استعرض جيريمي هوبكنز محاور برنامج يونيسف الجديد الذي يتوافق مع الأولويات الوطنية، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وثمن جيريمي هوبكنز قيادة وزارة الخارجية والتعاون المشترك من خلال الجلسات التشاورية المكثفة التي عقدت مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الشريكة جنباً إلى جنب مع شركاء التنمية خلال فترة إعداد برنامج يونيسف الجديد للفترة من 2023 - 2027.

كما تضمن اللقاء عرضاً لنتائج برنامج يونيسف الجاري قدمه مسؤولوا البرامج في يونيسف.