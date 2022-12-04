شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الحصول على الرخصة الذهبية يعنى تشغيل المشروع وإدارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار اليوم الصادر عن اللجنة العليا المشكلة من رئيس الوزراء، ببحث الملفات التى تتقدم بها الشركات، للحصول على الرخصة الذهبية، هو قرار محورى وله أهمية كبيرة جدا.

وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الرخصة الذهبية تم النص عليها فى قانون الاستثمار الصادر فى 2017 ونحن الآن فى 2022 ولم يتم استخدام هذا النص من قبل، موضحا أنها لأول مرة يتم منح هذه الرخصة لـ 8 مشروعات دفعة واحدة.

تابع، أن اللجنة العليا اليوم أقرت هذه الرخصة لـ 8 مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن لجنة الوزراء فى الاجتماع القادم هذا الأسبوع يقرر منح الرخصة بشكل نهائى لهذه المشروعات، موضحا أن ميزة الرخصة الذهبية تجب أى موافقات أخرى أى أن المشروع الذى يحصل على هذه الرخصة بإمكانه إقامة المشروع وتشغيله وإدارته.