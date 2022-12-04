شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: غلق 325 كيانا وهميا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إنه تم غلق 325 كيانا وهميا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، معقبا: "ليه الطالب يضيع عمره فى كيان وهمى لا يعطى أى شهادة معتمدة، ويغرر به".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن: "لدينا 27 جامعة حكومية وهناك جامعات خاصة وجامعات أهلية، و225 معهدا خاصا وحكوميا، فلماذا تذهب الطلاب لكيانات وهمية تضع أموالك وتفاجأ بأنها كيانات وهمية".

وطالب السيد عطا الطلاب بعدم الانسياق إلى الكيانات الوهمية التى تعطى شهادات مزورة، معقبا: "ليه الطالب يروح لكيان وهمى وهناك مئات من الكليات والمعاهد المرخصة ومتواجدة على موقع الوزارة".

وتابع أن هناك حملات كبرى تشنها وزارة التعليم العالى والبحث العالمى على الكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.