شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطالب الجدد.. مدبولى يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات "السياحة والآثار".. ويؤكد: تكليفات رئاسية بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية.. الإعلام المصرى يودع "المحاور الشجاع".. مفيد فوزى.. تشييع جنازة الكاتب الكبير بحضور كتاب وصحفيين وفنانين

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