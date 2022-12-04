شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الإمارات لـ"الخليج 365": اقتصاد مصر قوى ولديها فرص استثمارية واعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سفيرة الإمارات لدى القاهرة السفيرة مريم الكعبي ؛ إن مصر بلد واعد في مجال الاستثمار واقتصادها قوى رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة، ونشهد الفترة الحالية زخم في زيارات رجال الأعمال للتعرف على الفرص المتاحة والاطلاع على كل ما هو جديد في السوق المصرية، والتطور في المناخ الاستثمارى.

وأضافت الكعبي ؛ فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 "؛ إن هناك وفود من رجال الأعمال تزور مصر حاليا للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات مختلفة .

وأكدت الكعبي فى تصريحاتها؛ أن هناك مستقبل واعد لمزيد من التعاون بين البلدين، وقد وقعنا عددا من مذكرات التفاهم و الاتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، خاصة أن دولة الإمارات تنطلق بقوة في هذا المجال، وتولى اهتماما كبيرا به في ظل تزايد تحديات المناخ و إشكالية التغير المناخى، ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة ولأول مرة دولتان عربيتان تستضيفان قمة المناخ لدورتين متتاليتن، وهذا مؤشر جيد.

يذكر أن سفارة الإمارات احتفت، الجمعة، بعيد الاتحاد الحادى والخمسين بمشاركة لفيف من وزراء مصر ونجوم الفن والشخصيات العامة.