شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: نهدف للانتهاء من خطة أرشفة ملفات العيادات والأخصائيين نهاية ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، انتهاء النقابة من أرشفة 80 ألف و266 ملف، وهى كامل ملفات أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بالنقابة العامة منذ انشائها.

وأشار سليم فى بيان، إلى أنه أعطى توجيهاته للبدء الفورى فى أرشفة ملفات الأخصائيين وكذلك ملفات العيادات المسجلة وملفات الشؤون القانونية، على أن يتم أرشفة أى ملفات تلقائيًا أولًا بأول دون تأخير، لافتا إلى وضع الأمانة العامة خطة للإنتهاء من ذلك بنهاية ديسمبر 2022.

وأوضح الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن "الأرشفة" مشروع ضخم يهدف إلى الحفاظ على بيانات ومستندات النقابة والأطباء البيطريين، ويأتى تماشيا مع سياسة الميكنة والرقمنة التى تنتهجها الدولة، وتسهيلا على العمل اليومى الخدمى للأطباء عند طلب أى خدمات نقابية تستدعى الرجوع لبيانات وملفات.

ولفت الأمين العام، إلى أن المشروع بدأته لجنة تكنولوجيا المعلومات بشراء ماسح ضوئي واحد مع أول هيئة مكتب للمجلس الحالي يناير 2021 حيث تم البدء بعدها في اجراءات شراء أجهزة المسح الضوئية الحديثة تجهيزًا للمشروع، وذلك تماشيا مع تجهيز و تطبيق النقابة لاجراءات الأيزو.

يذكر أنه تم البدء فى الأرشفة بتاريخ 29 يوليو 2021، وبعد تأخير زمنى لمدة شهر ونصف تقريبا عن المستهدف، نظرا لفترة الانتخابات وشهر رمضان، تم استئناف العمل بالمشروع فى أبريل 2022، بداية من ملف رقم 30 ألف، وتم تكثيف العمل بقسم الأرشفة الإلكترونية عقب شهر رمضان الماضى، و متابعة يومية وأسبوعية لمعدلات الأداء، حيث تم الإنتهاء من كافة الملفات حتى أخر ملف برقم قيد 80266 بنهاية نوفمبر 2022، وقبل التوقيت المستهدف بشهر كامل وبذلك يعتبر تم الإنجاز والتبكير شهرين و نصف من المدة المقررة لإجمالى المشروع.