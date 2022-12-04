شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: سنكرر تجربة قرية فارس فى عدد من القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منة عادل رئيس قطاع الاستدامة البيئية بمبادرة حياة كريمة، إن القرية الخضراء تتحدث على أن تكون كل المكونات صديقة للبيئة، تساهم في الاستدامة، أما الأبنية الخضراء فهى تكون مبنية بطريقة صديقة للبيئة، ويستطيع التوضيح أكثر قطاع الهندسة في هذا الموضوع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى ام سى: أقمنا ورش عمل للسيدات في قرية فارس واستخدمنا مخلفات البيئة لعمل منتجات يستطيعون الاستفادة منها كما دربناهم على الاستفادة وإعادة تدوير بعض المنتجات من المخلفات البلاستيكية وزرعنا 1000 شجرة مثمرة تبرع بها صاحب أحد المشاتل.

وتابعت: وزار القرية فوج سياحى مما أدر عائدا على القرية كما أنها استفادت من المنتجات التي تم إعادة تدويرها وسيتم تعميم ما جرى في قرية فارس في عدد كبير من القرى