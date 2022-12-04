شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس تنظم مؤتمر "مخطوطات الكتاب المقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إيبارشية المنيا المؤتمر النصف سنوي للآباء كهنة الإيبارشية، في الفترة من 27 وحتى 30 نوفمبر الماضي، تحت عنوان "مخطوطات الكتاب المقدس"، في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا.

وحاضر في المؤتمر الأنبا أنجيلوس أسقف لندن عبر الفيديو كونفرانس، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، وعدد من الآباء الكهنة.

وتضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي، والعشيات والتسبحة الليلية، مجموعات عمل ومحاضرات فى موضوع المؤتمر.

وشارك في المؤتمر 126 كاهنًا من كهنة الإيبارشية، وتخلله مناقشة بعض الأمور الرعوية في الإيبارشية.