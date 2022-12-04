شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. 4 نصائح ذهبية لتعليم الطفل احترام كبار السن (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتفاجأ الأم بتعامل طفلها بطريقة غير لائقة مع كبار السن، ما يتسبب لها في الشعور بالإحراج، والدهشة لأنها لم تغرس هذه الأخلاق في طفلها، ولأن هذا السلوك لا يتوافق مع أخلاقنا الجميلة التي نشأنا عليها، نستعرض فى هذا الإنفوجراف، بعض النصائح التي يجب اتباعها لتعليم الطفل احترام كبار السن، وفقًا لما ذكره موقع "froddo".