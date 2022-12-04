شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المحطات النووية تتلقى طلبات وظائف "الضبعة" لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثاني على التوالي تتلقى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، طلبات المتقدمين لشغل وظائف الدرجة الأولى للتخصصات الهندسية والعلوم وحتى يوم 9 من الشهر الجاري، للعمل بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

حيث يشترط للقبول بوظائف الدرجة الأولى من تخصصات هندسة:

- القيد بنقابة المهندسين

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بالوظيفة.

-قضاء مدة زمنية لا تقل عن 4 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

وللتعرف على كافة التخصصات المطلوبة فى مجال الهندسة و شروط كل وظيفة ادخل على الرابط التالى: