"نقل الكهرباء" تنتهى من تشغيل محطة معوضات قدرة بشرق العوينات.. صور

القاهرة - سامية سيد - انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس صباح مشالى، من تشغيل أول محطة معوضات قدرة فى مصر ( STATCOM) بمنطقة شرق العوينات وذلك بالتعاون مع تحالف مكون من شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء نجحت فى تشغيل أول محطة معوضات قدرة فى مصر ( STATCOM) بمنطقة شرق العوينات بداية الشهر الجارى كأول محطة من هذا النوع فى مصر والتى تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشترك.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لJ"الخليج 365 " أن هذه المحطة التى تعد الأولى من نوعها هدفها تحسين أداء الشبكة فى منطقة العوينات و المحافظة على استقرار الجهود دون زيادة أو نقص بالإضافة إلى خفض نسبة الفقد الفنى بالشبكة القومية للكهرباء وهى تكنولوجيا جديده تستخدم لأول د مرة فى مصر .

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة بضرورة العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة فى منظومة الكهرباء بشكل عام و فى مجال نقل الكهرباء بشكل بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.



محطة معوضات قدرة بشرق العوينات