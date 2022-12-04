شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: أزمة الطاقة العالمية فرضت تحديا أمام الدول لتأمين احتياجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن من أهم الإنجازات التي شهدتها قمة المناخ كوب 27، التي نظمتها مصر نوفمبر المنصرم، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، والتي عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الفترة الماضية، وتهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين.

وأشار "شكرى" خلال كلمته باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، لعرض ما تم في قمة المناخ (COP27) من مفاوضات والنتائج التي تحققت والاتفاقيات التي أبرمت وشرح الفوائد والنجاحات التي عادت على الدولة المصرية من هذه القمة، إلى أن مصر اتخذت إجراءات عدة لزيادة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن أزمة الطاقة العالمية فرضت تحديا أمام الدول لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

وتابع : "مصر خطت خطوات في الطاقة الجديدة والمتجددة تصب بشكل في قضية تغير وساق مسارات عديدة لخدمة المواطن المصري لأول مرة شرح الأمن المائي والغذائية" داعيا أعضاء مجلس النواب أن يستمروا فى تداول هذه القضية والتفاعل مع الحكومة وتوصيلها للمواطنين".

وكرر "شكرى" إشادته بنجاح الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ ، وقدرة فريق التفاوض من وزارة الخارجية، الذين أداروا العملية التفاوضية بكفاءة وحكمة أسهمت في إيجاد توافق حول مخرجات المؤتمر، مشيرا إلي أن المقررات الختامية للمؤتمر جاءت لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما أيضاً على مستوى قيادة العمل الدولى الجماعي فى مجال المناخ، وهو ما يُضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية للدولة المصرية.

وأوضح شكري، أن المؤتمر كان عملاً قومياً، شاركت فيه كل مؤسسات الدولة، وخرج بصورة تدعو للفخر، أكدت قدرة الدولة المصرية على حسن التنظيم، وجودة المعروض، وهو ما كان محل إشادة من الجميع.