شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس النيل تعلن فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل حتى 31 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية بفروعها بمناطق "العبور بمدينة العبور- الشروق بمدينة الشروق- الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة- أكتوبر بالسادس من أكتوبر- الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد- السادات بمدينة السادات- بورسعيد-دمياط الجديدة- المنيا - أسيوط الجديدة - قنا - طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر - أسوان الجديدة).

(Pre-K & KG1-KG2)، موضحة أنه يتم التقدم إلكترونيا في الفترة من يوم السبت 3 ديسمبر الجارى وحتى 31 من نفس الشهر، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني

وأوضحت مدارس النيل، أنه على أولياء الأمور تسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

وحدد شروط الالتحاق بمدارس النيل ما يلى:

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لـ الصف الأول برياض الأطفال عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في الأول من أكتوبر للعام الدراسي 2023،2024.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة pre-kg عن 3 سنوات و11 شهرا و29 يوما في الأول من أكتوبر للعام الدراسي 2023،2024.

- أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصل على مؤهل جامعي عال (بكالوريوس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل)، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونيا (يجب تقديم الوصاية القانونية على الطفل.

- لابد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية: (مهارات الرياضيات، المعرفة/ المعلومات العامة، المهارات الحركية / مهارات التفكير)، كما أنه يجب عليه أن يجتاز اختبارات السلوك مع المظهر الشخصي.

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخد الأكبر سنا.

- يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط، ويقوم ولي الأمر بالسؤال عن موقف أبنه في حالة القبول من عدمه.

-لابد من حضور الوالدين (أو الوصي القانوني على الطفل ) للمقابلة الشخصية، وفي حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري بالتقدم الى مدارس النيل المصرية او من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر أو ما يفيدبالولابة التعليمية للطفل.

- مقابلة الوالدين أو الوصي القانوني، ويتم من خلال المقابلة معرفة مدى ملائمة الاستراتيجيات التي تتبعها مدارس النيل، ومدى ملائمته لقناعات ومعلومات ولي الأمر لضمان حسن التعاون.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والقرارات التي تحددها إدارة مدارس النيل المصرية، بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها إدارة المدارس، مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.

وشدد على ضرورة التأكد من كافة البيانات والمستندات المقدمة؛ لأنه في حال اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء اي معلومات عن (حالة الطفل) يحق لإدارة المدارس فصل الطالب من مدارس النيل المصرية فور اكتشافها في اي عام دراسي، وليس لولي الأمر الحق في اي مطالبات أو تعويض.