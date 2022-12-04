شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية فى 11 كلية بجامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت انتخابات الجولة الأولي لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة حلوان، حيث تجرى الانتخابات في 11 كلية، الآداب والتجارة وهندسة حلوان والطب والتربية الموسيقية والتربية الفنية والحقوق والتكنولوجيا والتعليم وفنون جميلة وهندسة المطرية والتربية الرياضية بنات بالجزيرة.

وتقام انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ومن المقرر أن تكون انتخابات الاعادة يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، و انتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، و انتخابات أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.