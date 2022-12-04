شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: معارض الوزارة للكتب رافد هام للفكر الوسطى المستنير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وعدد من عمداء الكليات وأساتذة جامعة الأزهر.

وخلال تفقد المعرض، أكد وزير الأوقاف، أن المعارض التي أقامتها وزارة الأوقاف شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب والدارسين بجامعة الأزهر من الطلاب المصريين والوافدين، وقد راعت الوزارة توفير إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأسعار ميسرة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، حيث تعد هذه الإصدارات المتميزة رافدًا هامًا للفكر الوسطي المستنير.

من جانبه، أكد الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر أن معارض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تذخر بالعديد من أمهات الكتب بأسعار تنافسية وذات نوعية جيدة جدًا، وتجمع بين الأصالة والمعاصرة، كما تمثل هذه المعراض فرصة ذهبية لطلاب العلم والدارسين بجامعة الأزهر.

جدير بالذكر، أن المعرض قد ضم العديد من الإصدارات التراثية والأدبية والنقدية وأحدث إصدارات الأوقاف الثقافية والدينية، ومنها : المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم وترجماته المتنوعة، والمسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه، والأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإنسانية الحضارة الإسلامية، وأساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين، وحوار الأديان والثقافات، والعقل والنص، ووحدة القصيدة من النفسية إلى العضوية، ومسيرة النقد الأدبي وقضاياه، وخطورة التكفير والفتوى بدون علم، وبناء الشخصية الوطنية، وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة، ومشروعية الدولة الوطنية، وتنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وصناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، والدولة مفهومها وتطورها، وعقد المواطنة، والشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، والجاهلية والصحوة، والتسامح منهج حياة، والمرأة ودورها في الدولة الوطنية، والأمن المجتمعي، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وفن المقدمات والخواتيم، والكمال والجمال في القرآن الكريم، والبحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة، العملات الافتراضية المشفرة، وحماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية.



وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر داخل معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر خلال افتتاح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية







