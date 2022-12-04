شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من الصحة للمواطنين أثناء التواجد بالأسواق لمنع العدوى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة والسكان تحزيرا هاما للمواطنين المتواجدين فى الأسواق بضرورة ارتداء الكمامة والحرص على التباعد منعا لانتقال كورونا ومتحوراته وكذلك الفيروس المخلوى .





وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أضاف فى تصريحات سابقة، أنه تم إرسال منشورات إلى مديريات الشؤن الصحية بالمحافظات تتضمن التعريفات المحددة لاصابة بالفيروس المخلوى حتى يسهل تشخيصه والتعامل معه علاجيا .

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، فى 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التى تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفى أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.

وأكد أنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج هذا المرض لأنه «فيروسي» وليس «بكتيريا»، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدورى فى بروتينات الفيروس، لكن هناك علاج يتم إعطاؤه للأطفال فى سن صغير، مؤكدًا أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هى الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية فى مثل هذه الحالات المرضية.