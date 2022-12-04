شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى يواسى حنان مفيد فوزي بعد انهيارها فى جنازة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور مصطفى الفقى، وعمر زهران، وسيمون، على مواساة حنان مفيد فوزي فى وفاة والدها الكاتب الكبير مفيد فوزي حيث بدت فى قمة الحزن والبكاء التي انهمرت فيه بصورة كبيرة.

رحل عن عالمنا الكاتب الكبير مفيد فوزى بعد رحلة طويلة مع المرض صباح اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر ، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، حيث ودعه عدد كبير من الكتاب والإعلاميين والوزراء عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماع، وكتبت ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام قائلة :" بابا راح السما.. وصلاة الجنازة في كنيسة المرعشلى اليوم الاحد الساعة 12 ظهرا ، والعزاء بكرة في نفس الكنيسة من الساعة 6 مساء".

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.