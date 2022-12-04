مستشار التموين: زيادة الطلب وراء ارتفاع أسعار الذهب وأتوقع انخفاضها قريبا

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الارتفاع الكبير فى سعر الذى يشهده السوق المصرى حاليا بسبب الإقبال الكبير على عمليات الشراء وأيضا عدم استيراد الذهب من الخارج فى الوقت الحالى، مطالبا المواطنين بالتريث فى شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار متوقعًا حدوث هدوء نسبى فى أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ بعد انتهاء كثرة الطلب التى دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وأضاف ناجى لـ" الخليج 365 " أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب فى الوقت الحالى كمدخرات وملاذ آمن وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار قائلا :" أنصح المواطنين الذين ينوون شراء الذهب بالتريث فى الوقت الحالى لأن الأسعار ستتراجع بالتأكيد خلال مع الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد، فى التعاملات الصباحية بحوالى 10 جنيهات فى مصر اليوم، لتسجل الأسعار 1660 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر دون إضافة المصنعية، مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب فى السوق المصري.