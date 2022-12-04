"التضامن" تستأنف صرف معاشات شهر ديسمبر من فروع بنك ناصر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات ديسمبر مع صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للشهر التانى على التوالى، من فروع بنك ناصر الاجتماعى مع تيسير كافة الإجراءات.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي، فى استكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم، كما تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى طلاق أو ترمل البنت أو الأخت وعجز الابن أو الأخ عن الكسب.

جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول فى الباب الثامن "المستحقون فى المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التى تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.