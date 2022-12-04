شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أحمد الطاهري لجنازة الكاتب الكبير مفيد فوزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لحضور جنازة الكاتب الراحل مفيد فوزي إذ حرص على التواجد من البداية للمشاركة فى جنازة الكاتب الراحل الذى توفى صباح اليوم.

ورحل عن عالمنا الكاتب الكبير مفيد فوزى بعد رحلة طويلة مع المرض صباح اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر ، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، حيث ودعه عدد كبير من الكتاب والإعلاميين والوزراء عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماع، ووكتب ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام قائلة :" بابا راح السما.. وصلاة الجنازة في كنيسة المرعشلى اليوم الاحد الساعة 12 ظهرا ، والعزاء بكرة في نفس الكنيسة من الساعة 6 مساء ".

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.