شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: كأس العالم فرصة للتقارب بين الشعوب وتقبل مبدأ الاختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن كأس العالم فرصة لتقارب الثقافات وتعارف البشر، مشيرا إلي أن كأس العالم يمكن النظر له من زاوية أخرى، وهي كونه فرصة للتقارب بين الشعوب وتقبل مبدأ الاختلاف ونبذ التعصب وغيره من الآفات.

وكان قد حذر مرصد الأزهر من انتشار ظاهرة العنف الإلكتروني والذي انتشرت آثاره على السلوك الإنساني نتيجة التطور التكنولوجي؛ حيث يقضي معظم الأفراد أوقاتهم برفقة التطبيقات التكنولوجية المختلفة، سواء على الهاتف المحمول أو على شبكات الإنترنت.



مرصد الافتاء