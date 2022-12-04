شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد إعداد القادة يبحث تنفيذ معسكر طالبات المعاهد بالكليات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، هالة محمد الأمين، رئيس لجنة تكافؤ الفرص ومدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة، بمقر المعهد لبحث آليات تنفيذ معسكر طالبات المعاهد التابعين للكليات التكنولوجية بمعهد إعداد القادة، وذلك تحت اشراف عام أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة اهتمام الدولة المصرية بالفتيات من خلال بناء قدراتهن بإقامة العديد من البرامج التدريبية المختلفة لتنمية مهاراتهن وإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة وتحمل المسئولية فى جميع المجالات.

ويأتي ذلك انطلاقا من التوجيهات السياسية بالدولة نحو انخراط الشباب بالعمل التطوعي ونشر الوعي بينهم وإطلاعهم على المشروعات القومية الجارى تنفيذها وصقل روح الانتماء بهم، واتساقا بالدور المنوط بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى باستراتيجية تمكين المرأة 2030 التي تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى الفتيات وتاهيلهن بالإمكانيات اللازمة للعمل والتميز في ظل النظام العالمي الجديد، وذلك من خلال لجنة تكافؤ الفرص التابعة للوزارة ومعهد إعداد القادة للعمل على زيادة رفع الوعى "الصحى - الاجتماعي- الأسرى" لطالبات بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية من خلال مجموعة من الندوات وورش عمل في مختلف المجالات والمتمثلة فى التوعية بمخاطر التهديدات الإلكترونية وكيفية مواجهتها، بجانب التعريف بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لدعم الأسرة والمجتمع من خلال المبادرات القومية مثل (مودة - تكافل وكرامة - الأسرة المصرية، الخ)، بالإضافة إلي التوعية بتنظيم الأسرة والغذاء الصحى، التعريف بالشمول المالى والتجارة الإلكترونية، وكذلك محاضرات الوعي الديني لمواجهة التطرف وظاهرة الأنتحار والتفكك الأسرى، وعرض نماذج ناجحة لسيدات مؤثرات فى المجتمع المصرى والدولى.