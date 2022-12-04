شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 12 توصية للسياحة العلاجية أهمها تذليل معوقات تراخيص المنشآت الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس شرف المؤتمر النقابي الأول عن السياحة العلاجية آية نظمته نقابة أطباء القاهرة تحت عنوان "الطب والسياحة في أرض الكنانة"، توصيات المؤتمر وعددها 12 توصية، وقال د. حسين خيري، إن من أهم التوصيات التي اتفق عليها جميع الحضور هي تذليل معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والتي أصبحت شكوى كثير من الأطباء والمستثمرين المصريين في قطاع الصحة، وأيضاً اجتمع الحضور على ضرورة وضع ضوابط لتناول الإعلام القضايا الطبية وعدم الإساءة للطب والأطباء المصريين مما يؤثر سلباً على السياحة العلاجية، وتلا د. حسين خيري نقيب الأطباء في نهاية المؤتمر المنعقد أول أمس الجمعة توصيات المؤتمر كالتالي:

١- شراكة نقابة الأطباء في في ملف السياحة الصحية حسب مقترح وزير الصحة والسكان.

٢- إنشاء قاعدة بيانات الهيئة العربية الأفريقية للسياحة الصحية.

٣- ضوابط لتناول الإعلام للقضايا الطبية لعدم الإساءة إلى مهنة الطب والأطباء المصريين.

٤- التسويق الإعلامي للسياحة الصحية في مصر بجميع دول العالم.

٥- بروتوكولات تعاون وتنسيق مع السفارات العربية والأفريقية للتسويق في بلادهم للسياحة الصحية في مصر.

٦- تسهيل استخراج تأشيرات الدخول إلى مصر لراغبي السياحة الصحية وتطبيق سياسة "من المطار إلى المطار".

٧- استحداث برامج تعليمية وأكاديمية في القطاعات التي تخدم السياحة الصحية.

٨- تجهيز أماكن للتدريب واعتمادها ومنح شهادات معتمدة تحت إشراف نقابة الأطباء.

٩- تغيير رسالة الإعلام لتقديم الصورة الإيجابية عن السياحة الصحية في مصر.

١٠- تذليل معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، وخلق كيانات ضخمة مصرية خالصة في أماكن سياحية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المختصة.

١١- تأهيل المنشآت الطبية والأماكن التي تخدم السياحة الصحية للتعامل مع حالات ذوي الاحتياجات الخاصة.(أصحاب الهمم).

١٢- التطوير والتوسع في مجال الهندسة الطبية.

من ناحيتها، قالت د. شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر شهد حضور عديد من المسؤولين المعنيين بملف السياحة العلاجية منهم د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وممثلي وزارة السياحة والآثار وشركة مصر للطيران ورؤساء الجامعات ومحافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع وسفراء الدول العربية والأفريقية ونقباء أطباء عرب وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص ونقباء أطباء الأسنان والبشريين، وأكدت د. شيرين غالب، أن نقابة الأطباء ستسعى جاهدة لتنفيذ تلك التوصيات بالتنسيق مع الجهات المختصة.