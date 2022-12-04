مصر تدين محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية فى كابول

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في العاصمة الأفغانية كابول، والتي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنها.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد - على موقفها الراسخ بإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مطالبة بضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

ودعت مصر إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب.