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مصر تدين محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية فى كابول

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القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في العاصمة الأفغانية كابول، والتي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنها.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد - على موقفها الراسخ بإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مطالبة بضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

ودعت مصر إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب.

 

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