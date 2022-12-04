شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوصى المتقدمين لكلية الشرطة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي صـباح اليـوم، مقر أكاديمية الشـرطة كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أوصى الطلبة المتقدمين لاختبارات اكاديمية الشرطة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشاهدها الدولة المصرية