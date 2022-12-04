شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالزراعة: توافر كافة السلع الغذائية بالمنافذ التابعة لقطاع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور ممدوح السباعي توافر كافة السلع الغذائية بالمنافذ التابعة للقطاع، مشيرا إلى ضخ كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال السباعي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إنه يتم طرح اللحوم بأسعار أقل من السوق داخل المنافذ الثابتة والمتحركة، حيث تصل أسعار اللحوم الكندوز إلى 145 جنيها للكيلو، موضحا أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج.

وأضاف أنه يتم أيضا ضخ كميات من الأرز، كما توجد بالمنافذ جميع أنواع الخضر والفاكهة والعسل وباقي السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج أن وزارة الزراعة تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا من ضمنها منافذ قطاع الإنتاج، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر؛ لضمان توافر السلع وتنوعها.