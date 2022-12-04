شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الأردنية تبرز مباحثات الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الأردنية الصادرة صباح اليوم الأحد، مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال زيارته أمس للقاهرة في إطار جولة تشمل الجزائر وإيطاليا.

ففي صحيفة الدستور الأردنية، وتحت عنوان "الملك والرئيس المصري يؤكدان تكثيف جهود تحقيق السلام"، أبرزت الصحيفة تأكيدات الرئيس السيسي والعاهل الأردني نحو ضرورة تحقيق السلام للقضية الفلسطينية والعمل على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أبرزت الصحيفة صور استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردني في مطار القاهرة وقصر الاتحادية والمباحثات التي جرت بين الزعيمين في مختلف المجالات والتأكيد على ضرورة توسيع التعاون الثنائي والتعاون الثلاثي مع العراق.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح السفير الأردني بالقاهرة أمجد العضايلة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ لوكالة أنباء الشرق الأوسط، والذي أكد خلاله أن متانة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأردن، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه الملك عبدالله الثاني، تعد نموذجا لتعزيز التكامل الثنائي وتعزيز آليات التعاون العربي متعدد الأطراف، وأن المباحثات المثمرة والبناءة التي جمعت الزعيمين في القاهرة لم تقف ملفاتها عند أوجه التعاون الأردني المصري، بل امتدت لنماذج التكامل متعدد الأطراف التي تجمع البلدين مع دول عربية أخرى اعتمادا على التكامل المستند على المزايا التنافسية بين الدول الشقيقة ومثال ذلك التعاون الثلاثي مع العراق.

وتحت عنوان "الملك والرئيس المصري يجريان مباحثات بالقاهرة" ، أبرزت صحيفة الرأي الأردنية مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني بقصر الاتحادية، مشيرة إلى أن الرئيس المصري والملك عبدالله الثاني أكدا متانة وقوة العلاقات بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني تطرقت إلى العلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأبرزت صحيفة الغد الأردنية زيارة العاهل الأردني إلى مصر، وتحت عنوان "الزعيمان يؤكدان مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر والثلاثي مع العراق"، أشارت الجريدة إلى مباحثات الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني والتي تناولت التعاون الثنائي بين مصر والأردن و الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

كما عنونت الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، "الملك والسيسي: تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل"، في إشارة إلى المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي والعاهل الأردني بقصر الاتحادية والتي تناولت القضايا العربية وفي مقدمتها إحلال السلام في فلسطين.