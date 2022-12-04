أخبار مصر

وفاة اللواء ناجي شهود أحد أبطال حرب أكتوبر 1973

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء ناجي شهود أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي فجر اليوم اللواء أركان حرب ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، و أحد أبرز أبطال حرب أكتوبر 1973.

 

كان الراحل اللواء ناجي شهود، أحد أبناء جهاز المخابرات الحربية، و قدم كثير من المحاضرات والدراسات في المجالين العسكري والمدني.

 

و خلال السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في القاء الاف المحاضرات في الجامعات والمدارس و المؤسسات المصرية، حول مفهوم الوعي و الامن القومي المصري، و كيفية رفع الوعي القومي لدى المصريين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا