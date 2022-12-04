شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء ناجي شهود أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي فجر اليوم اللواء أركان حرب ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، و أحد أبرز أبطال حرب أكتوبر 1973.

كان الراحل اللواء ناجي شهود، أحد أبناء جهاز المخابرات الحربية، و قدم كثير من المحاضرات والدراسات في المجالين العسكري والمدني.

و خلال السنوات الأخيرة ساهم بشكل كبير في القاء الاف المحاضرات في الجامعات والمدارس و المؤسسات المصرية، حول مفهوم الوعي و الامن القومي المصري، و كيفية رفع الوعي القومي لدى المصريين.