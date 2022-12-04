شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم ندوة عن مواجهة الشائعات والتضليل الإلكترونى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدا الإثنين 5 ديسمبر 2022، ندوة تحت عنوان "التربية الإعلامية.. ومواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان جنيد عميدة الكلية .

ووجهت كلية الإعلام الدعوة إلى مجموعة من الخبراء وباحثي الإعلام، وذلك بهدف وضع خريطة لمواجهة الشائعات.

وفى سياق متصل، ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة بعنوان "مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجارى، بقاعة المؤتمرات بالكلية .