شكرا لقرائتكم خبر عن نظم الامتحانات وتقويم الطلاب..خطة تدريب أعضاء تدريس جامعة حلوان بديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة حلوان خطة تدريبية على مدار شهر ديسمبر 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان بتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بها وأيضاً الجهاز الإدارى بالجامعة، في مختلف مجالات التدريس والبحث العلمي والجودة والإدارة والإنتاج وغيرها، وذلك وفق رسالة الجامعة وتحقيقا لخطتها الاستراتيجية وبالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وجاءت الخطة التدريبية كالآتى:

دورات أون لاين:

Proposal writing for international educational /research Grants level 3، في تمام الساعة 5 مساء يومي 11 - 12 ديسمبر

العرض الفعال، في تمام الساعة 9 صباح يومي 13-14 ديسمبر.

أنشطة التحول من برامج الاعتماد المؤسسي إلى الاعتماد البرامجي، الساعة 5 مساء يومي 20-21 ديسمبر.

نظم الامتحانات وتقويم الطلاب الساعة 5 مساء يومي 25-26 ديسمبر.

دورات بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي:

الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في تمام الساعة 9 صباحا يومي الثلاثاء والأربعاء 20-21 ديسمبر .