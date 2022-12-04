شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لذوى الهمم: نسبة الـ5% مفعلة بالقطاع الخاص وتنقصنا تهيئة أماكن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوى الهمم، الدكتورة إيمان كريم: إن ذوى الإعاقة في حاجة لرعاية صحية مجانية، وأن يعرف كيفية التعامل مع إعاقته أيضا، فاستخراج الأوراق الثبوتية، يحتاج إلى مساعدين ومرافقين في المكان لتسهيل إجراءاته وحركته.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى مع الإعلامى يوسف الحسينى: الأمر ليس مقتصرا على الخدمات، ولكن هناك تخفيضات في المواصلات، وتخفيض 50 % في جميع القطارات، كما يتم توفير سكن في الأدوار الأرضية لذوى الإعاقة، والمترو مجهز جدا بالسلالم الكهربائية والأسانسيرات.

وتابعت: في حاجة كمان أحب أشيد بيها، وهي توطين صناعات الأجهزة التعويضية والكراسى المتحركة والعصا البيضاء وتوفير الأجهزة للصيانة حال حدوث أي تلف في الأجهزة الخاصة بذوى الإعاقة، كما ان الريادة في توطين صناعة الأجهزة التعويضية يحدم المنطقة العربية.

وأكدت ان نسبة الـ5 % مفعلة في القطاع الخاص ولكن لا توجد تهيئة في المكان أو البيئة رغم ان هناك قطاعات كثيرة مهيئة المكان لذوى الهمم تسهل عليهم وجودهم بأماكن العمل وهناك نسبة كبيرة للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية والسمعية والتهيئة مهمة جدا في أماكن العمل.