شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل والطالب سيحصل على الدرجة الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار عقد امتحان صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى لشهر نوفمبر، موضحة أن الامتحانات تسير بانتظام وفق المواصفات الفنية التى تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرة إلى أن الطالب سيحصل على الدرجة الأعلى بامتحانى أكتوبر ونوفمبر، وتتم إضافتها إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن الامتحانات تُعقد فى المدارس خلال اليوم الدراسى.

- يجب أن تكون أسئلة الاختبار تغطى المفاهيم والمهارات المقررة حسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج.

- درجة الاختبار 10 درجات فقط أما مفردات الاختبار تكون 10 مفردات بواقع درجة لكل مفردة.

- الإدارات التعليمية أعلنت جداول الامتحانات على أن تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى النصف الأول من ديسمبر المقبل.

- يحصل الطالب على الدرجة الأعلى بامتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر الجارى.

- يتم تصحيح الامتحانات بالتنسيق بين المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.

- منهج امتحان شهر نوفمبر لا يتم إلغاؤه بل سيؤدى الطلاب الامتحان فى نهاية الترم فى المقرر الدراسى للفصل الدراسي الأول.