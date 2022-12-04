شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف المستهدفين من حملة تطعيم شلل الأطفال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأطفال المستهدفين في حملات التطعيم ضد شلل الأطفال مؤكدة أن الأطفال المقيمين علي أرض مصر سواء مصريين أو غير مصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات هم الفئات المستهدفة بالتطعيم .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أعلن عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022 .

فيما أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية ، مشيراً أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

أكد " عبد الغفار " على أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات ، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض ، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006 ، وعلى الرغم من ذلك ، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية ، لرفع الحالة المناعية للأطفا ،ل أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال ، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.