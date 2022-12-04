شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد غرة جمادى الآخر لعام 1444 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شهر جمادى الآخر لعام 1444 هجريا، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام الشهر فلكيا الأحد 25 ديسمبر 2022 ، وطوله 29 يوما.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.