شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ تعرف على تفاصيل فتح السوق الفلبينى أمام الصادرات المصرية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت أسواق الفلبين أبوابها أمام الصادرات الزراعية المصرية، بعد نجاح جهود الحجر الزراعي في إنهاء إجراءات فتح الأسواق الفليبينة أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة، وذلك بعد مفاوضات فنية مكثفة بين الجانبين المصري والفلبيني استمرت لأكثر من 5 سنوات.

‏‎ 1- تكللت هذه الجهود الأسبوع الماضي باستضافة الحجر الزراعى المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وفدا من الحجر الزراعي الفلبيني .

‏‎2-تم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع للصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية إلي المزارع والمحطات التصديرية .

‏‎3- تم الاطلاع علي آليات التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة والإجراءات الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعى على الصادرات المصرية من الموالح.

‏‎ 4- تم إجراء زيارة إلي المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاطلاع علي أحدث الطرق والوسائل التي يقوم بها المعمل لتحليل العينات الخاصة بالمزارع والشحنات التصديرية والتي يتم سحبها من خلال مفتشي الحجر الزراعي.

‏‎5- تم توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية إلي الفلبين طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية ووفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.

‏‎6- هذا النجاح أحد نتائج تفعيل منظومة التكويد الجديدة والتي يقوم بها الحجر الزراعى المصرى بما يشمل تتبع كافة الشحنات المصرية المصدرة بدءا من المزرعة وحتي وصولها إلى الدولة المستوردة بإستخدام تكنولوجيا الاقمار الصناعية (GPS) بالاضافة الي الرقابة علي تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بالمزارع التصديرية.

‏‎7- أشاد الجانب الفلبيني بالمنظومة الرقابية علي الشحنات التصديرية، مؤكدًا أن تنفيذها بدقة كافيا لإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه تصدير الموالح المصرية للنفاذ للسوق الفلبيني.

‏‎8- وعد الجانب الفلبيني أن يشهد الموسم الحالي تصدير أول شحنة من الموالح المصرية إلي الأسواق الفلبينية.

‏‎9- وعد بسرعة الانتهاء من إجراءات فتح الأسواق الفلبينية أمام صادرات مصر من العنب والبطاطس في أسرع وقت.