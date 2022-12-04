شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية مجانية على مهنة اللحام.. اعرف الشروط وطريقة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، عن بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بدورة تدريبية مجانية على مهنة اللحام يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري بمركز تدريب مهني محرم بك.

وأوضحت المديرية المستندات المطلوبة للتقديم وجاءت كالآتي:

1-صورة من بطاقة الرقم القومي.

2-دوسيه - صورة من المؤهل إن وجد.

3-عدد 2 صورة شخصية.

كما أشارت المديرية إلى شروط التقديم، كالآتي:

1-خريجو الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة - بدون مؤهل.

2-من سن 18 حتى 45 سنة.

3-مدة الدورة شهرين.

4-شرط التفرغ.

5-المواعيد من 9 صباحا حتى 1 ظهرا، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت مديرية القوى العاملة بالاسكندرية، أن كل متدرب يحصل على بدلة خاصة بالتدريب على مهنة اللحام، وبعد اجتيازه للدورة يحصل على عدد من المزايا وهي مكافأة للأوائل، وشهادة معتمدة من المديرية، مشيرة إلى أن على الراغبين في التقدم للدورة التدريبية، التقديم من خلال الرابط التالي:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCIAFkzojGrC245agasn3X68oWcbeb9QLjidfENcYIeQU7AA/viewform?usp=send_form