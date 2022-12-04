شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وظائف "المحطات النووية" فى تخصصات الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أمس السبت، فى تلقى طلبات المتقدمين لشغل وظائف الدرجة الأولى للتخصصات الهندسية؛ للعمل بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء فى الضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، ومن المقرر أن تستمر الهيئة فى تلقى الطلبات حتى 9 ديسمبر الجاري .

حيث يشترط للقبول بوظائف الدرجة الأولى من تخصصات هندسة :

- القيد بنقابة المهندسين

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بالوظيفة.

- قضاء مدة زمنية لا تقل عن 4 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.