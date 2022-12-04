شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجلسة الثالثة للبورصة المصرية السلعية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الجلسة الثالثة للبورصة ‏المصرية للسلع اليوم الأحد الساعة الثانية ظهرا، لتداول كميات من القمح لبيعها إلى المطاحن، والتي تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، وإنهاء الاحتكار، وتحقق استقرار للأسعار.

وكانت البورصة المصرية للسلع قد أعلنت أنه تم الانتهاء الجلسة الثانية للبورصة المصرية للسلع بنجاح الأربعاء الماضى مع استمرار الطرح الثانى على التوالى لسلعة القمح الروسى المستورد وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 10 آلاف طن قمح روسى مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع وقد تم تنفيذ عدد 17 عملية شراء بالفعل ووقد بلغ عدد طلبات الشراء التى تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 31 طلب بإجمالى كمية قدرها 21116.72 طن بنسبة زيادة قدرها 111.17%؜ من إجمالى الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع بمتوسط سعر 9766.67 جنيه مصري.

ويأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع، ‏وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً.

وانطلقت البورصة المصرية للسلع، بهدف تحقيق استقرار ‏الأسعار وتفعيل وزارة التموين لأدواتها وآلياتها السوقية في هذا الشأن، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي، وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.