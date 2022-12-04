شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة من المكتبة القومية الزراعية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 12 من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد الخدمات التي تقدمها المكتبة القومية الزراعية المصرية.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

وتعتبر المكتبة القومية الزراعية صرح مصرى عظيم وأكبر مكتبة متخصصة فى الشرق الأوسط فى مجال الزراعة والعلوم ذات الصلة، كما تعد تجميعا للإنتاج الفكرى فى علوم الزراعة المختلفة والعلوم ذات الصلة وتنظيمه ثم إتاحته لمجتمع البحث الزراعى والمهتمين بالزراعة للإطلاع والدراسة.

وتتمثل خدمات وأنشطة المكتبة القومية الزراعية، في الآتي: تقدم خدمات البحث في أكثر من 15 ألف رسالة وأطروحة علمية، كما تضم المكتبة أكثر من 17 ألف كتاب متخصص في العلوم الزراعية المختلفة، كذلك تضم مجموعة سمعية وبصرية متكاملة في العلوم الزراعية،.كما تضم المكتبة ايضا أكثر من 13 ألف دورية الكترونية و1000 دورية مطبوعة.

كما تضم المكتبة أكثر من 5000 مرجع يشمل دوائر المعارف المختلفة من القواميس والتقارير والتقاويم والنشرات والخرائط، فضلا عن مجموعة قيمة وتاريخية من الكتب والمراجع النادرة الأصلية والمستنسخات والوثائق والأعمال الفنية فى مجال الزراعة والعلوم المرتبطه بها.

وتقدم المكتبة، خدمات النشر الإلكتروني الدولي للأبحاث العلمية، فضلا عن خدمة التسجيل على بنك المعرفة المصري وإنشاء حسابات للباحثين يتم تجديدها كل 3 شهور، كذلك خدمة توفير المصادر والوثائق للباحثين من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى خدمة البحث فى قواعد البيانات الإلكترونية للأبحاث العلمية العالمية، كذلك إتاحة خدمات الإنترنت للباحثين للوقوف على أحدث المعلومات والتقارير.

وتشمل الخدمات التي تقدمها المكتبة أيضا، خدمة إيداع رسائل الماجستير والدكتوراه، كذلك خدمة فحص الاقتباس لأبحاث الترقي والرسائل العلمية، فضلا عن أنها توفر أماكن وقاعات مختلفة للدراسة والإطلاع، كما تعقد الندوات الزراعية العلمية المتخصصة، وتنظم البرامج التدريبية فى مجالات تطبيقات الكمبيوتر وعلوم المكتبات وكذلك اللغة الإنجليزية.

ويمكن الحصول على الخدمات التي تقدمها المكتبة للباحثين من خلال موقعها على شبكة الإنترنت.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا إصدارات متنوعة: "الزراعة في أسبوع"، والذي يلقى الضوء على انشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل اسبوع، و "الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل أسبوع، وإصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الإصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والإنجازات التي تحققت فيه، وذلك في اطار الخدمات الاعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.



