شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: نشهد أجواء شبه شتوية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن ساعات الليل تنخفض بمعدل سريع ، ويتحول من طقس معتدل إلى بارد، مضيفا أن وزارة الصحة تحذر فى هذه الفترة بسبب تحول درجات الحرارة من حار نهار وشديد البرودة ليلا وعدم التغير فى الملابس حتى لا يصاب المواطن بنزلات برد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجها من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أننا نشهد أجواء شبه شتوية حتى الآن، لافتا إلى أن هناك منخفضا جويا حار قادما من الخليج العربي يشعرنا بالدفع فى ساعات النهار.

وتابع، هناك نشاط للرياح فى مناطق جنوب سينا وجنوب الصعيد وتكون رياح معتدلة، بالإضافة إلى أن هناك ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر إلى 2 متر ويسمح للملاحة البحرية.