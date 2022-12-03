شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة دار الأزياء العالمية ديور تنظم عرض أزياء بمنطقة الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت دار الأزياء العالمية ديور عرض أزياء واحتفالية كبيرة في منطقة الأهرامات ، في ظل ما تحظى به من اهتمام عالمى كبير للترويج لمنتجاتها .

واستقبلت منطقة آثار سقارة اليوم عددا من مسئولي دار الأزياء الفرنسية ديور وعدد من المؤثرين والمدونين العالميين، وذلك على هامش تواجدهم في مصر استعدادا لإقامة حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاصة بدار الأزياء العالمية ديور لخريف وشتاء 2023، والذي سيقام مساء اليوم بمنطقة أهرامات الجيزة.

وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذي اصطحبهم في جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية والحفائر التي تقوم بها حاليا البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة.

وخلال الجولة قام د. مصطفى وزيري بتعريف الضيوف بتاريخ المنطقة الأثرية، مستعرضا لهم آخر الإكتشافات الأثرية بها والتي تمت جميعها بأياد مصرية خالصة، مؤكدا على أن المنطقة لا تزال تحمل في جنباتها العديد من الأسرار والخبايا.

وقد أبدي الضيوف إعجابهم واندهاشهم بما شاهدوه من عظمة التاريخ والحضارة المصرية القديمة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.

وكان من بين الحضور لويس كارل هاميلتون قائد سباقات السيارات والمتسابق البريطاني بطل سباق السيارات فورميولا وان، والذي فاز برقم قياسي مشترك بسبعة ألقاب في بطولة العالم للسائقين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي تنظم فيها دار الأزياء الفرنسية ديور عرضا في مصر، كما ستكون المرة الأولى التي يقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة.