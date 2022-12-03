شكرا لقرائتكم خبر عن "هايوصل الدائرى".. شاهد أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل المصرية، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث 3B, 3C ( والتي تبدأ من محطة الكيت كات، حتى جامعة القاهرة، وتفريعة أخرى في اتجاه الدائرى، تبدأ من محطة الكيت كات حتى محور روض الفرج.

وتعتبر محطة الكيت كات، هى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج وجامعة القاهرة، ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم، وتشتمل على عدد 11 محطة (4 نفقيه - 5 علوية - 2 سطحية).

والجزء الثاني 3B، تنفذ بطول 6.6 كم، وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .

والجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.



أعمال الإنشاءات



المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو