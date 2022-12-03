شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا فائض أرز 400 ألف طن سنويا وهناك استقرار في أسعار 26 سلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك استقرار في أسعار 26 سلعة تموينية، ولدينا 72 مليون مستفيد من الخبز، و64 مليون مستفيد من السلعة التموينية، ولدينا 70 مليون مواطن مستفيد من الدعم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "مصر لديها فائض من إنتاج الأرز بـ400 ألف طن أرز سنويا.. ومن يخالف عدم الإفصاح عن ناتج الأرز يغرم مبلغ 2 مليون جنيه.. والعالم كله شهد زيادة فى الأسعار بسبب أزمة سلاسل الإمداد".

وتابع: "الدولة اتخذت العديد من الإجراءت لضبط السوق.. طرح القمح عبر البورصة السلعية فى جلستين خلال الأسبوع الماضى.. وزيادة على بطاقة التموين من 100 لـ 300 جنيه حتى منتصف العام المقبل".

وأوضح أن هناك حوكمة كبرى على الأرز، مضيفا أن هناك 30 ألف مخزن تموينى على مستوى الجمهورية تأخذ قدر من الدقيق للحد المسموح به ولا يوجد تلاعب بوزن الخبز، ونصح المواطنين بعدم ترك البطاقة التموينية لدى أصحاب المخابز أو المنافذ.