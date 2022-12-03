أسعار الذهب تقفز 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1650 جنيها للجرام

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت بالتعاملات المسائية بحوالى 50 جنيها فى مصر اليوم لتسجل الأسعار 1650 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر بدون إضافة مصنعية، مع استمرار صعود الذهب عالمياً إلى مستويات 1800 دولار على مدار تعاملات أمس.





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1414 جنيها

عيار 21 سجل 1650 جنيها

وعيار 24 سجل 1886 جنيها

والجنيه الذهب 13200 جنيه

وأعلن هانى ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن انتهاء مهلة استقبال الاعمال الفنية لتصميم المجوهرات وبدء تقييم الأعمال التى تقدمت واستوفت الشروط اللازمة فى إطار مسابقة تصميم المجوهرات المقامة على هامش المعرض الدولى الثانى للذهب والمجوهرات " نبيو " والمقرر انعقاده فى الفترة من 10 إلى 12 من الشهر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية. والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف جيد أن عدد المتقدمين حتى انتهاء المهلة المقررة لاستلام الأعمال بلغ 226 متقدما وسيتم اختيار عشرة أعمال منهم للفوز بالجوائز المقررة.

وأوضح جيد أن المسابقة هى الأولى من نوعها التى تشهدها الأسواق المصرية حيث تتبنى شعبة تجارية تحفيز المبدعين فى مجالات التصميم وفتح الباب أمام المواهب الجديدة ودعمها فى تنفيذ أعمالها الفنية وطرحها بالأسواق مشيرا إلى أهمية ذلك فى خلق جيل جديد من المبدعين على دراية بالمعايير وخطوط التصميمات العالمية.

و من جانبها قالت المصممة العالمية والمشرف العام على المسابقة عزة فهمى أن الأعمال المتقدمة سيتم التصفية بينها على ثلاثة مراحل بناء على قواعد وشروط المسابقة والتى تم الاعلان عنها من حيث طريقة العرض وابعاد وقابلية التصميمات للتنفيذ لاختيار 25 عمل للوصول للمرحلة النهائية والتنافس على الجوائز العشرة المعلن عنها.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تتمثل فى التأكد من مطابقة الأعمال للشروط العامة لمسابقة وتتمثل المرحلة الثانية فى اختيار25 عملا للوصول للمرحلة النهائية لاختيار الاعمال الفائزة منها والاعلان عن الفائزين خلال اليوم الاخير من المعرض الدولى الثانى للذهب والمجوهرات " نبيو".

وأضافت عزة فهمى أن لجنة التحكيم تضم كل من الفنانة العالمية ريتشيل شيودو والتى لها خبرة طويلة بتصميم وتنفيذ المجوهرات بالأسواق الامريكية , ومصممة المجوهرات العالمية ايمان سامى والتى لها باع طويل فى تصميم وتنفيذ المجوهرات الفنانة المصرية مروة الدقن والمصممة الفلسطينية فدوى نايف والتى شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية سواء بالتصميم او تنفيذ المجوهرات كما لها خبرة طوسلة فى تدريب المصممين.