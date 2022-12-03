الصحة تكشف 7 حالات تزيد فيها خطورة الإصابة بالأنفلونزا.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 حالات تزيد فيها خطورة الأنفلونزا، مؤكدة أن الإنفلونزا ينظر لها على أنها من الأمراض البسيطة، التى غالبا لا تحتاج لتدخلات طبية، ولكن هناك حالات تزيد معها حدة الإصابة وشدتها، وقد يضطر المريض إلى دخول المستشفى، حيث إن مخاطرها فى هذه الظروف تهدد حياته.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة تتمثل هذه الحالات فى النقاط التالية:

1- أن يكون المريض يعانى من الربو أو السدة الرئوية أو أمراض الرئة المزمنة

2- أن يكون المريض لديه تاريخ مرضى للكلى أو الكبد أو الجهاز العصبى أو القلب أو الأوعية الدموية بما فى ذلك السكتة القلبية.



3- إن كان المريض لديه مشاكل فى وظائف العضلات تجعله من الصعب السعال أو البلع أو التخلص من الإفرازات فى ممرات الهواء.



4- إن كان المريض مصابا بالسكرى سواء كان من النوع الأول أو الثاني.



5- إن كان المريض يعانى من ضعف المناعة بسبب الإيدز أو السرطان أو الأدوية المثبطة للمناعة أو يعانى من فقر الدم المنجلي.



6- إن كان المريض يعانى من السمنة أو عمره أقل من ٥ سنوات أو أكبر من 65 عاما.



7- السيدات الحوامل ولفترة أسبوعين بعد الولادة والعاملين فى مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض وخلافه