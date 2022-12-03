شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حياة كريمة بالجيزة: الانتهاء من 98% من المدارس و100% فى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد شعيب منسق حياة كريمة بالجيزة، إن مبادرة حياة كريمة ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان وهناك تلاحم من كل المؤسسات لإنجاز المشروع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل: مركز شباب الفهميين واحد من 28 مركز على مستوى محافظة الجيزة وهو أولى ثمار حياة كريمة بالجيزة .

وتابع: قاربنا من الانتهاء من 1136 مشروع بالجيزة ووصلت نسب التنفيذ إلى مستويات عالية جدا الحمد لله وقطاع البنية التحتية وأصبح لدينا مركز تكنولوجى ومكاتب بريد وسجل مدنى وشهر عقارى ومجلس قروى وكل الخدمات التي يحتاجها المواطن والخدمات التي يحتاجها المزارع في مجمع الخدمات الزراعية وقطعنا شوطا كبيرا في مجال الصرف الصحى ومياه الشرب وفى مركزى الصف وأطفيح تم الانتهاء من 85 % من مشروعات الصرف ومياه الشرب وتم الانتهاء بنسبة تتخطى 98 % من المدارس و100% في مراكز الشباب.