شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار "التموين" ينصح المواطنين بالتريث في شراء الذهب: هيقل الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الذهب يقفز ولا يزيد، مردفا: "أحب أنصح المشاهدين الذين ينوون شراء الذهب بالتريث لأن الأسعار ستهدأ بالتأكيد".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل: الذهب كأى سلعة تزيد في حالة الطلب والإقبال، الناس بتحب تستثمر في الذهب والعقارات والذهب ملاذ آمن للأموال للأفراد والدول وكل الدول تسعى لتوفير احتياطي من الذهب.

وتابع: حاليا هناك عيار 14 ويستطيع المواطن الحصول على شبكة قيمة بمبالغ ليست كبيرة، والذهب لا يتم استيراده من الخارج في الوقت الراهن، والسعر في مصر ارتفع بسبب كثرة الطلب ونتوقع أن تهدأ الأسعار في الفترة القادمة.