شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع تحالف الأحزاب المصرية.. والنائب تيسير مطر: ندعم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة جيل لمناقشة المحور الاقتصادي كأحد محاور الحوار الوطنى وذلك وسط حضور إعلامي مكثف.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن أحزاب التحالف تدعم جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسى وقياداته الحكيمة للدولة المصرية، مضيفا: ندعم الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة الذين يضحوا من أجل أن نعيش فى أمن وأمان".

وانتقد مطر، أن جميع المنظمات التي تصدر تقارير ضد الدولة المصرية، مشيدا بنهوض ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال مطر، "لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور كبير وساعدت علي خروج الكثير ، وأيضا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقوم بدورها بجانب ذلك مؤسسات الدولة المصرية".

وأكد "مطر" أن الملف الاقتصادى هو المحور الأساسى بما يشمله من قطاعات الصناعة والزراعة، لأن الاقتصاد هو القاطرة التى تحرك كل شيء، مضيفا :" بدأنا فى حصر المشاكل على أرض الواقع بالنسبة للصناعة والزراعة، حيث بدأت الأحزاب النزول إلى الشارع لمعرفة المشكلات الحقيقية وكيفية مواجهتها، كما نضع فى اعتبارنا الشباب وكيف نساعده كى يحقق طموحاته بإيجاد فرص عمل، وذلك تتحرك عجلة الاقتصاد.